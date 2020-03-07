İmamoğlu'nun katıldığı törenle İBB'nin mobil hijyen filosu tanıtıldı

07.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrasya Gösteri Merkezi'nde mobil hijyen filosu tanıtım programına katıldı.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Burada yaptığı konuşmada salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Hassasiyet göstermemeiz gereken bir tehditle karşı karşıyayız. Her kamu görevlisi ciddiyetle yaklaşırsa umuyorum bu mücadeleden zarar görmeden kurtulacaktır. Tehdit edici bir bilgi henüz bize ulaşmadı. Tedbirli olmayı elden bırakmayalım" dedi.

"HERKESİN BİRBİRİNİ UYARMASINI İSTİYORUM"

Konuşmasının devamında "Herkesin birbirini, büyüklerini uyarmasını istiyorum" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Belediye olarak koruma önlemlerini yaygınlaştırarak bu salgına karşı mücadele edeceğiz."

İmamoğlu konuşması sonrası Avrasya Gösteri Merkezi'nde mobil hijyen filosunda incelemelerde bulundu.