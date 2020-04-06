Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kaynaklı ikinci ölüm gerçekleştiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İmamoğlu attığı tweette şöyle dedi:

"Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161'e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir"

İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel de 4 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen Kovid-19, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edildi. İlk günden bu yana geride kalan 27 günde ölü sayısı 574 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, 181 bin 445 kişiye test yapıldığını bunlardan 27 bin 69'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yoğun bakımdaki 1381 hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.

Kaynak: DHA