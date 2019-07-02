İmamoğlu'ndan Yıldırım'a "Saraçhane" çağrısı: Birkaç konuda görüşlerini almak isterim

23 Haziran'da Binali Yıldırım'a karşı yürüttüğü seçim yarışını kazanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, rakibine yaptığı kahve çağrısını tekrarladı. İmamoğlu, "Binali Bey'e çağrımı yineliyorum. Ben kendilerini Saraçhane'de ağırlamak istiyorum. Birkaç konuda görüşlerini almak isterim" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu oldu. İmamoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İBB GENEL SEKRETERİNİ AÇIKLADI

İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliğine dair yaptığı açıklamada "Ben ne dedim eş, dost akraba yok. Bu şehrin çok kıymetli insanları var. Kendini ispat etmiş. Bir çalışma prensibimiz var. Herkesi kucaklayacağız. Takım çalışmasına uygun, kişiye değil 16 milyon insanı mutlu edecek insanlarla geçmişten bugüne tanışıyoruz. Bu süreç içerisinde tanıştığımız insanlar bile var. Örneğin genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı ve diğer işlemler var." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

YETKİ TARTIŞMASI: KAPISINI ISRARLA ÇALACAĞIZ

"Ülkenin cumhurbaşkanı yurt dışında. Dönüş takvimi başladı. 23 Haziran gecesi irtibat kuracağımızı söyledik. Ülkenin hangi makamı kurumu olursa olsun kapısını ısrarla çalacağız. Israrla arayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı dava belediye lehine sonuçlandı. Kanuna aykırı çünkü. Böyle bir şey olur mu? Ankara'da bir sistemde meclisin bile birçok yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçmişken tersi bir akım niçin? Belediye başkanlığından gelen sayın cumhurbaşkanının da yönetim anlayışına ters. Arkadaşlarım da takip ediyor. Gerekirse hukuki başvuru olacak. Tamamen siyasi bir manevra. Geriye dönük bir adım olarak düzeltilmesi toıplum lehine olur. Bir sorun yaşadığımızda yetkililerle görüşür, hukuki hakkımızı ararız. Seçimi kaybetmiş birkaç kişinin zihninden hırsla geçmiştir diye düşünüyorum. Ne cumhurbaşkanının ne bakanların aklından geçmemiştir. Hukukta öyle bir şey yok. Ben öyle bir hamle beklemiyorum."

"TELEVİZYONDAKİ TEBRİĞİ KABUL ETMİYORUM"

"Bana hala bir çay daveti gelmedi. Seçimler bitti, 'Ben çaya davet etmiştim, davetim geçerli bir gün gelir.' Şeklinde bir röportajını duydum. Ben televizyondaki tebriği kabul etmiyorum. Hatırlatırım ben mazbatamı aldım. Dolayısıyla bir tebrik telefonu bekledim. Ben olsam arar, yerinde ziyaret ederdim. Dolayısyla ben Binali Bey'e çağrımı yineliyorum. Ben kendilerini Saraçhane'de ağırlamak istiyorum. Birkaç konuda görüşlerini almak isterim. Ben çaydan kahveye doğru bir sıçrama yaptım. Sayın Yıldırım bunun üstüne ancak yemek davetinde bulunarak çıkabilir."