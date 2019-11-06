İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım

06.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Tünel tamamlama töreninde konuştu.

Törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarının hapse atılmasını savunmak doğruysa, ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim" sözlerinin anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"İnanın ilgilenmiyorum yani. Başka konulara geçelim. Hiç değerli bir beyan da değil. Cevap verilecek bir pozisyonda da değil. Tümüyle siyasi bir mecra oluşturmak istiyor. Ben, belediye başkanıyım, işime bakarım. Bu memleketin bütün sorunlarıyla, bir vatandaş duyarlılığıyla ilgileniyorum. İnanın hiç önemsemiyorum."

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi.

Soylu şu ifadeleri kullanmıştı: "Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet edeceksin, yazıklar olsun."

İMAMOĞLU SERT CEVAP VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Strasburg'da yaptığı konuşma üzerinden kendisine isim vermeden sert sözler söylemesine tepki gösteren İmamoğlu, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah'a havale ediyorum. Ama ben, orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa'yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı'na yakışmadı." yanıtını vermişti.