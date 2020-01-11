İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil
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İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil

İstanbul'u sallayan 4,7'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

11.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:19
İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil

'da saat 16.37'de hissedilen bir oldu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4,7 olarak açıklandı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Korkutan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;


Haber Videosu

: İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil
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