İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Ayşenur Arslan, Türkiye, Politika, Güncel

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği yardım kampanyasıyla ilgili "Hayırlı olsun ama inanın hayırlı olan o değil. Hayırlı olan şu anda Türkiye'nin yedek akçelerini, en kötü gün için tutulan fonlarını, Türkiye'ye açıp bu zor günleri atlatmamıza yönelik en az 2 yıllık ekonomik bir modeli oluşturmaktır" dedi.

31.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:39

Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yayınlanan programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği yardım kampanyasına da değindi.

"EN AZ İKİ YILLIK EKONOMİ MODELİ OLUŞTURULMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında "Biz bize yeteriz Türkiyem'" sloganıyla duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Biz ne duyduk: 'Biz bize yeteriz.' E hayırlı olsun. Ne diyeyim? Hayırlı olsun ama inanın hayırlı olan o değil. Hayırlı olan şu anda Türkiye'nin yedek akçelerini, en kötü gün için tutulan fonlarını Türkiye'ye açıp bu zor günleri atlatmamıza yönelik en az 2 yıllık ekonomik bir modeli oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında kampanyanın startını şu sözlerle vermişti: "Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını ifade eden Erdoğan, "Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler."

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun

Haberin Videosu:

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haber
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı Haber
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haber
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Haber
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Levent Dörter Fahrettin Koca Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 17:02:26. #1.15#
title