İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de katıldığı toplu açılış töreninde, "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" çıkışında bulundu. Buna karşılık İmamoğlu'ndan, "Benim adım Ekrem İmamoğlu. Keşke Cumhurbaşkanı sahada olmasa da Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilense. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi," şeklinde yanıt geldi.

ERDOĞAN: PAZAR GÜNÜ SİSİ Mİ DİYECEĞİZ YILDIRIM MI?

Erdoğan törende yaptığı konuşmada İmamoğlu'nu Sisi'ye benzeterek şunları söyledi: Rahmetli Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insanlık adına utanıyorsunuz. Bu CHP zihniyeti, benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli.

İMAMOĞLU: MİLLETİMİZ İSMİMİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın kendisi hakkında söylediği sözlerin sorulması üzerine; "Çok ilgilendirecek bir soru değil, söz de ilgilendirecek bir söz değil benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor çok da sevdi. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ve diğer adaylarla geçecek bir seçim var. Cumhurbaşkanı, keşke sahada olmasa, Türkiye'nin daha büyük sorunları var." şeklinde yanıt verdi.