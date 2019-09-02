İmamoğlu'ndan, Erdoğan'ın "Bizim de yapacaklarımız var" çıkışına yanıt

02.09.2019 15:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İŞE ALACAKSA BUYURSUN ALSIN"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili sarf ettiği "Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ben tabii Cumhurbaşkanının hangi imada bulunduğunu anlayamam, çünkü ima uzmanı değilim. Ne yapacak bilemem. İşe alacaksa buyursun alsın, mutlu olurum. Çıkarılanları alsın bir kuruma ben de mutlu olurum. Ülke işsizlikte en acı günlerini yaşıyor. Bunun en acı faturası da İstanbul'da yaşanıyor. İmayı yorumluyorum sadece, keşke 200 değil 200 bin kişiyi işe alsa Sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyelerindeki işten çıkarmalarla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Son seçim kampanyası döneminde CHP'li belediye başkan adayları ve Genel Başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımda, süte, internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkarmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? Kimseyi işten çıkarmayacağız demiyor muydu? Şu anda çıkarıyorlar. Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var."