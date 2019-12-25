: İmamoğlu'ndan "Muhalefet parti lideri gibi davranıyorsunuz" diyen muhabire bomba yanıt

25.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerin bir numaralı gündem maddelerinden biri olan Kanal İstanbul'la ilgili düzenlediği basın toplantısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısının sonunda söz alan gazetecilerden biri İmamoğlu'na "Muhalefet lideri gibi bu projeye muhalefet yapıyorsunuz. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

"KALİFORNİYA'DAKİ BİR PROJEYİ ELEŞTİRMİYORUM"

İmamoğlu, salondaki atmosferi bir anda değiştiren bu soruya "Söylediğiniz hiçbir tanımla alakam yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Kaliforniya'daki bir projeyi eleştirmiyorum, İstanbul'daki bir projeyi eleştiriyorum. Açıklamalarımı akıl ve bilimle yaptım. Kanal İstanbul'u istiyorum diyen de çıkabilir. Siyaseten istiyorum diyenle, Ekrem istemiyor diye istiyorum diyenle ayrışırım" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun bu sözleri salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

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