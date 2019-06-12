Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

AREDA araştırma şirketi, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin 9 bin 317 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

İMAMOĞLU, YILDIRIM'IN ÖNÜNDE GÖRÜNÜYOR

YSK'nin kararı sonrası 23 Haziran'da İstanbul'da yenilenecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi son anket sonucu açıklandı. Areda Araştırma Şirketi'nin 9 bin 317 kişinin katılımı ile yaptığı ankette Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın önünde görülüyor. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 51'i oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söylerken, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 47,8'de kaldı. Diğer adaylara oy verenlerin oranı ise yüzde 1,2'de kaldı.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 52,3'Ü İMAMOĞLU DEDİ

Ankette yer alan "Sizce İstanbul'da yenilenecek seçimin sonucunu kazanan kim olur?" şeklindeki soruya Ekrem İmamoğlu cevabını verenler yüzde 52,3 olurken, Binali Yıldırım diyenlerin oranı ise yüzde 47,7 oldu.

Areda'nın anketinde YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenme kararı ile ilgili sorulan soruya, katılanların yüzde 54,7'si YSK'nın seçimi yenileme kararının yanlış olduğunu belirtirken, kararı doğru bulanların oranı ise yüzde 45,3 oldu.

Ankete katılanların yüzde 76,9'u Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayında bir araya gelmelerini doğru bir hareket olarak görürken, kararı yanlış bulanların oranı yüzde 23,1 oldu.