İmamoğlu kazandı diye yolculardan ücret almadı
Hatay'da bir otobüs şoförü, İBB seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasından dolayı yolculardan bilet parası almadı, ücretsiz yolculuk yaptırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından ilginç bir kutlama görüntüsü de Hatay'dan geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye otobüsü şoförü, İmamoğlu'nun kazanmasını yolculardan ücret almayarak kutladı.
Ücretsiz yolculuk yapan vatandaşlar bu jest, cep telefonuyla kayıt altına aldı.
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