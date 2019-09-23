İmamoğlu, İstanbullu seçmenin yüzde 51,8'inin kendisinden memnun olmadığını belirten araştırma sonucunu yorumladı

23.09.2019 23:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir anket şirketinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul seçmenin kendisinden memnun olmadığı anket sonucunu yorumlayarak, "Araştıracağım" dedi.

İSTANBULLULARIN YÜZDE 51,8'İ İMAMOĞLU'NDAN MEMNUN DEĞİL

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisini yayımlandı. Araştırmaya göre; İstanbul seçmeninin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnuniyetsizlik oranı yüzde 51,8; memnun olan seçmen oranı ise yüzde 47 olduğu ifade edildi. Yüzde 1,2 ise henüz bir fikrinin olmadığı dile getirildi.

"ARAŞTIRMA YAPACAĞIM"

İmamoğlu, canlı yayında bu anket sonuçlarını yorumlayarak, "Benim yaptırdığı araştırmalar böyle değil. Ama hangi firma yaptıysa konuyla ilgili araştırma yapacağım" ifadelerini kullandı.