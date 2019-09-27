İmamoğlu ile görüşemeyen saldırganın, jiletle binaya girme, tırmanma ve yakalanma anı böyle görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına gelen adam, İmamoğlu ile görüşememesi üzerine eline aldığı jiletle İmamoğlu'nun makam odasına kadar tırmandı. Adamın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı. 27 yaşındaki adam, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşememesi eline aldığı jiletle makam İmamoğlu'nun makam o odasına kadar tırmandı. Saldırganın yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.
ARKA BÖLÜMDEN TIRMANARAK İÇERİ GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.
KENDİSİNE JİLETLE ZARAR VERDİ
Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.