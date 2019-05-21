İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Samanyolu TV'de Çalıştı" İddiasına Yanıt: Konuk Olarak Katıldım, Çalışmadım

Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Samanyolu TV'de çalıştı" iddiasına yanıt verdi. İmamoğlu, "Yalnızca konuk olarak katıldım, çalışmadım. Para toplama kampanyasına destek olmadım. Bir kanala çıkmakla insana böyle itham edilmez." dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Samanyolu TV'de çalıştı" iddiası hatırlatılınca şunları söyledi:

"BİR KANALA ÇIKMAKLA İNSANA BÖYLE İTHAM EDİLMEZ"

Ben birçok kanalda spor yorumculuğu yaptım. Ben eski Trabzonspor yöneticisiydim. Karadeniz TV'ye çıktım, CNN Türk'e çıktım, NTV'ye çıktım. Konuk olarak davet edildim, çalışmadım. Ben o kanalın açılışına davet edilmedim. Para toplama kampanyasına destek olmadım. Bir kanala çıkmakla insana böyle itham edilmez.

"İFTİRA ATMAYIN"

Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim. Dolayısıyla üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin çok önemli sorunları var. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için mücadele ediyoruz. İnsanları lekelemek için iftira atmayın.