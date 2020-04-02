Son dakika: İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışlarla ilgili olarak "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi. İmamoğlu, "Belediyeler devletin bir kurumudur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar kanadıyla aralarında yaşanan bağış tartışmalarıyla ilgili Erdoğan'a yanıt verdi. Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" sözüne yanıt veren İmamoğlu, "Biz de devletin bir kurumuyuz" dedi.

Kovid-19 pandemisi sonrası devletin tüm kurumları, salgını en az hasarla atlatmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de bir yardım kampanyası başlattı.

ERDOĞAN: DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ

Ancak İçişleri Bakanlığının ilgili valiliklere gönderdiği genelge ile bağış kampanyası durduruldu. Söz konusu genelgede, yerel yönetimlerin valiliklerden izinsiz bir şekilde bağış toplayamayacağı ifadelere yer aldı. Bu tartışmaların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bağış toplayan belediyeleri eleştirdi ve "Devlet içinde devlet olmaz" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT: BELEDİYELER DEVLETİN BİR KURUMUDUR

T24'ün yayınına katılan İBB Başkanı İmamoğlu'na Erdoğan'ın sözleri soruldu. İmamoğlu ise "Belediyeler devletin ta kendisidir. Bunu bilmeyen Anayasa'ya baksın. Belediyeler devletin bir kurumudur. Siyaset insanların beynini bulandırmış ve siyaset üzerinde konuşmakla fayda elde edeceklerini düşünüyorlar, üzüntüyle izliyorum" dedi.

"DEVLETİN BAŞLATTIĞI KAMPANYADAN HABERİMİZ YOKTU"

İBB ve ABB'nin kendi kampanyalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasından daha önce başlattıklarını söyleyen İmamoğlu, "Bizim devletin böyle bir kampanya başlatacağından haberimiz yoktu" dedi. İmamoğlu, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ben kampanya sürecinin iptal edilmesiyle beraber Sayın Bakan'ı (Süleyman Soylu) aradım, 40 dakikaya yakın konuştum ve bunun doğru olmadığını söyledim. Ve kendisine şunu da söyledim: Sayın Cumhurbaşkanı Pazartesi akşamı bir kampanya başlattı. Saygı duyuyorum. Biz Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyadan sonra bir kampanya başlatsaydık bu abesle iştigal olurdu. Ama bakın, biz bu işi; Ankara Cumartesi günü, biz Pazar günü sinyallerini verdik. Biz Pazartesi sabahı kampanyayı başlattığımızda devletin böyle bir kampanyayı başlatacağından haberimiz bile yoktu."