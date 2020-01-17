: Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 4 sayfalık mektubun içeriğini açıkladı

17.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Planına itiraz dilekçesi verdi.

Gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, Kanal İstanbul ÇED raporunun kabul edilmesini "ihanet" olarak değerlendirerek "ÇED raporuyla ilgili on binlerce insanımız başvuruda bulundu. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil. Süreci takip etmeye devam edeceğim" dedi.

"KANAL'I YÜZ YÜZE ANLATMAK İSTERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu"nun kendisine verdiği mektupla ilgili "Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi açıkladı mı bilmiyorum ama mektubun içeriği şahsa özel o yüzden benim içeriği açıklamamam doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu yazdığı mektubun içeriğiyle ilgili şöyle konuştu: "Mektubumuzda, İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Bazılarının gazetede yazdığı gibi değil. 4 sayfalık mektupta Kanal'ı anlatacak değilim. Ben, o konuyu yüz yüze anlatmak isterim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi, İstanbul'un bugününü ve yarınını bizler tarafından kendilerine aktarmak istediğimi çok samimi bir dille, İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak, Türkiye tarihinin İstanbul'da en yüksek oy sayısıyla seçilmiş belediye başkanı olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile görüşme talebimi ilettim. Bundan sonraki takdir, bundan sonraki vicdan, adalet duygusu verilecek karar tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Cevabımı merakla ve açıkçası acil bir şekilde İstanbul halkı adına beklemekteyim henüz bir cevap almadım."

ERDOĞAN "GİZLİ BİR MEKTUP" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine verdiği mektupla ilgili, "Gizli bir mektup. İçeriğini açıklamam doğru olmaz" demişti.

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