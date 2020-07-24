İmamoğlu cuma namazını Hacı Bayram'da kıldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun camiye gelişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun namaz kılması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun camiden ayrılışı İmamoğlu cuma namazını Hacı Bayram'da kıldıÖte yandan yarın başlayacak CHP'nin...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun camiye gelişi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun namaz kılması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun camiden ayrılışı İmamoğlu cuma namazını Hacı Bayram'da kıldı

Öte yandan yarın başlayacak CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve bazı partililerle cuma namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

İmamoğlu, cuma namazı sonrası cami avlusunda vatandaşlar ile sohbet etti.

Cemaatle selamlaşan İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar "Başkanım Ayasofya'nın açılışına neden katılmadınız?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul'da yaptığı açıklamada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için Diyanet İşleri Başkanlığından kendisine davet gelmediğini açıklamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ise İmamoğlu'na davetiye gönderildiğini ve davetiyenin dün ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA