İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz

Ekrem İmamoğlu, YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimini anlatırken aynı zarfa atılan dört oy pusulasından neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı pusulasının iptal edildiğini sorguladı. Canlı yayın sırasında cebinden 20 Türk Lirası çıkaran İmamoğlu, "Şu 20 lira, diyorsun ki vatandaşa senin 20 lirandan 5 lirası sahte" ifadelerini kullandı.

"BUNA HİÇ KİMSE İNANMAZ"

YSK tarafından neden sadece İstanbul seçimini iptal edildiğini sorgulayan Ekrem İmamoğlu, "YSK bir karar verdi, 24 binden 14 bin 657'ye inen oy oranı. Şu zarf, 4 oy var burada. Oyları çıkarıyoruz. Muhtarlık seçimi aynı zarfta, ilçe belediyesi meclis üyesi seçimi, pırıl pırıl, ilçe belediye başkanlığı seçimi, 25'i AK Parti kazandı. Bu da pırıl pırıl. Şaibesi Büyükşehir Belediye Başkanlığına dokunuyor. Yani şu 20 TL. Diyorsun ki, 'Senin 20 TL'nin 5 TL'si sahte' Buna hiç kimse inanmaz. Bu süreçte çaldılar, kime? Ben de bilmiyorum olmaz. Bu çaldılar lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev alan kardeşlerime mi söylüyorsunuz? İYİ Parti CHP'lilere mi söylüyorsunuz? Mektupta çaldılar diye bir tarif yok. Meydanlarda, caminin önünde çaldılar sözü var." ifadelerini kullandı.