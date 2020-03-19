İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun - Haberler
Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından risk grubunda yer alan 60 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımı kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan, "İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim, korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" dedi.

19.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:17
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsünün en çok 60 yaş ve üstü insanları etkiliyor. Uzmanlar, 60 yaş üstü vatandaşları evden çıkmamaları ve özellikle virüs bulaşma riski yüksek olan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda uyarsa da İstanbul'da bu uyarıların pek dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

BİR GÜNDE 121 BİN KİŞİ KULLANDI

Risk grubu içinde bulunan 60 yaş üstü vatandaşların İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranları yüzde 40'lar seviyesinde düştü. Ancak uyarılara rağmen toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam eden vatandaşlar da dikkat çekiyor. İBB'nin verilerine göre, 17 Mart Salı günü risk grubundaki 60 yaş ve üstü toplam 121 bin 253 kişi, 313 bin 253 kez toplu taşıma araçlarını kullandı.

İMAMOĞLU UYARDI

Toplu taşıma verileri ile ilgili istatistikleri Twitter hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem, risk altındaki yaş grubunda toplu taşıma kullanımının hâlâ yüksek olduğunu kaydetti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun."

İBB Başkanı İmamoğlu, dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de her geçen gün enfekte hasta sayısı artan koronavirüs vakalarına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için de sosyal medya hesaplarından önemli mesajlar paylaştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ULAŞIM VE İSPARK ÜCRETSİZ

Tüm sağlık çalışanları için İSPARK'ın ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyuran İmamoğlu, "Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personeline şükran borçluyuz. Sizin çabanız tüm topluma moral ve şifa oluyor, iyi ki varsınız" dedi.

KİMLİK KARTLARINI GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir mesai gösteren tüm sağlık çalışanları; İSPARK'a ait yaklaşık 500 noktada bulunan açık, katlı ve yol üstü otoparkları, hastane kimlik kartlarını ibraz ederek kullanabilecek.

Sağlık personelleri ayrıca, toplu ulaşım araçlarını da ücretsiz kullanabilecek. İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım süresi ve toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilme hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı yeni bir karara kadar devam edecek.

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun

Haberin Videosu:

Ekrem İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü Haberler
Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak Haberler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak
PTT'de koronavirüs için ilginç önlem! Görevli ile müşteri arasına streç film çekildi Haberler
PTT'de koronavirüs için ilginç önlem! Görevli ile müşteri arasına streç film çekildi
Koronavirüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüs kış hastalığı mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Haberler
İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Guido Senia Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:22:11. #1.15#
title