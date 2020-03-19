İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından risk grubunda yer alan 60 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımı kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan, "İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim, korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsünün en çok 60 yaş ve üstü insanları etkiliyor. Uzmanlar, 60 yaş üstü vatandaşları evden çıkmamaları ve özellikle virüs bulaşma riski yüksek olan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda uyarsa da İstanbul'da bu uyarıların pek dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

BİR GÜNDE 121 BİN KİŞİ KULLANDI

Risk grubu içinde bulunan 60 yaş üstü vatandaşların İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranları yüzde 40'lar seviyesinde düştü. Ancak uyarılara rağmen toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam eden vatandaşlar da dikkat çekiyor. İBB'nin verilerine göre, 17 Mart Salı günü risk grubundaki 60 yaş ve üstü toplam 121 bin 253 kişi, 313 bin 253 kez toplu taşıma araçlarını kullandı.

İMAMOĞLU UYARDI

Toplu taşıma verileri ile ilgili istatistikleri Twitter hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem, risk altındaki yaş grubunda toplu taşıma kullanımının hâlâ yüksek olduğunu kaydetti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun."

İBB Başkanı İmamoğlu, dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de her geçen gün enfekte hasta sayısı artan koronavirüs vakalarına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için de sosyal medya hesaplarından önemli mesajlar paylaştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ULAŞIM VE İSPARK ÜCRETSİZ

Tüm sağlık çalışanları için İSPARK'ın ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyuran İmamoğlu, "Doktorundan hemşiresine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, gecesini gündüzüne katarak salgın hastalığa karşı mücadele eden tüm sağlık personeline şükran borçluyuz. Sizin çabanız tüm topluma moral ve şifa oluyor, iyi ki varsınız" dedi.

KİMLİK KARTLARINI GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir mesai gösteren tüm sağlık çalışanları; İSPARK'a ait yaklaşık 500 noktada bulunan açık, katlı ve yol üstü otoparkları, hastane kimlik kartlarını ibraz ederek kullanabilecek.

Sağlık personelleri ayrıca, toplu ulaşım araçlarını da ücretsiz kullanabilecek. İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım süresi ve toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilme hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı yeni bir karara kadar devam edecek.