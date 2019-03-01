İmamoğlu: 25 Yıllık Süre Gelen Yönetim Miadını Doldurmuştu

EYÜPSULTAN'da kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde her kesimin oyuna talip olduklarını söyleyerek, "25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur" dedi.

31 Mart Seçimleri kapsamında ilçe ziyaretlerine devam eden Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da kanaat önderleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir davet salonunda buluştu. İmamoğlu'na CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu da eşlik etti.

"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"

Kahvaltılı toplantıda, projelerinden bahseden İmamoğlu, kendilerinin bir kavganın içine çekilmek istendiğini söyleyerek, "Kafalar biraz karışık. Çünkü hiç tahmine etmedikleri ve görmedikleri bir sistemle süreçle karşı karşıyalar. Bir kere sadece İstanbulluyu anlatan, konuşan ve başka bir muhatap görmeyen bir belediye başkan adayı var. Her gün bir polemik ve kavganın muhatabı olacak ve kendine alan yaratıp prim kazanacak ve bu süreçle başarıyı hedefleyecek. Çünkü Türkiye'nin alışılmış süreç bu. O tarafta değilim sizlere hitap ediyorum, bizim kavgayla tek bir anımız yok. Bizim işimiz Eyüpsultan ne olacak, İstanbul ne olacak. Onların işi başka bir şey olabilir. Ama biz onların istediği alana hiç girmeyeceğiz. Dün bile bir sürü polemik. O bunu dedi, şu bunu dedi. Vallahi hiç umurumda değil. Güzel bir laftır ya hiç ilgilenmiyorum. Bazen bize dönük sözler söyleniyor, bizimle hiç alakası yok. Hiç umurumda değil. Bana değdiği yok, benimle ilgisi yok. Kötü söz sahibine aittir. Bizim kimseyle bir kötü sözümüz yok ve olmayacak. Hiçbir şekilde o kişilerin istediği alana girmeyeceğiz. Biz sizlerin arasında olacağız" dedi.

"TANZİM SATIŞI BİZ İYİ BİLİRİZ"

İstanbul'da güvenli ve ucuz gıdaya erişimi sağlayacaklarını belirten İmamoğlu, İstanbul'un 151 köyünde ve Trakya'da tarımı destekleyerek, yine tarım ürünlerinin İstanbul'a erişimindeki engelleri ve maliyetleri de ucuzlatacaklarını söyledi. Tanzim satışlarını da eleştiren İmamoğlu, "Seçime 40 gün kala tanzim çadırları kurmakla, insanların gözüne girme adına bu adımları atmakla ve o kuyrukta saatlerce vatandaşları bekleterek afişe etmekle, ben bu işi çözdüm diye çıkıp televizyonlarda konuşamazsınız. Ayıptır, günahtır. Tanzim satışı biz iyi biliriz. Tanzim satış 1970'lerde İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin döneminde başlatılmış bir çalışmadır. Tanzim satış milletin gözüne sokularak yapılmaz. Tanzim satış, 'bak ben ucuza mal satıyorum, sana da veriyorum' diyerek lütufmuş yapılmaz. Tanzim satışı esnafı pazarcıyı terörist halinde getirdim diyerek yapılmaz" diye konuştu.

İstanbul'da eğitimi, gıdayı, ulaşımı ve suyu ucuzlatacaklarını söyleyen İmamoğlu, 5 yıl içinde yapılacak alt yapı çalışmaları ile İstanbul'da suyun musluktan içilebilir hale geleceğini kaydetti.

"KENDİ TARİFLERİYLE BU KENTE İHANET ETTİLER"

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının devamında, "25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur. Kendilerini yenileyemiyorlar, önünüze hiçbir yeni fırsat ortaya koyamıyorlar. Size samimiyetle söylüyorum, açın bakın bir aydır ne anlatırsak 10 gün sonra çıktılar onu anlattılar. İlk defa açıklamalarında açıklık, şeffaflık gibi kelimeler duyuyorsunuz. Hayatları boyuncu bir kişinin verdiği kararlarla süreci yöneten insanlar katılımcılığa, şeffaflığa yönelik sözler kullanıyorlar. Hoşumuza gidiyor. Kendin tarifleriyle bu kente ihanet ettiler. Bu şehre başka bir duygu lazım. 31 Mart'a az kaldı. Elbette burada çalışma arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var, ama elbette oy verecek insanlarda var. Söylemleri, sözleri heyecanı, birikimi, belediye başkanlığına olan bakışı, tecrübesi, sürece olan dinamizmi, herkesi kucaklaması, bu şehri kim yönetebilir ona bakın. Başka bir şeye bakmayın, başka söz dinlemeyin" şeklinde konuştu.

31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan İmamoğlu, konuşmasının sonunda, "Enerji ise bizde var, samimiyetse bizde var, kadroysa var, güvencemiz var. Güvencemiz sizlersiniz. Hepinizden destek istiyorum. 31 Mart hepimiz için çok güzel bir gün olsun istiyorum" dedi. - Meriç

Kaynak: DHA