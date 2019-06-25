Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı
İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran akşamı 19.15'de rakibi Binali Yıldırım'ın kendisini tebrik ettiği açıklamayı canlı takip ettiği görüntüleri paylaştı.
23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda seçim akşamı yaşananları kendi ekibinin kamerasından paylaştı.
YILDIRIM'IN TEBRİK AÇIKLAMASINI İZLEDİ
Görüntülerde en çok dikkat çeken an, Ekrem İmamoğlu'nun saat 19.15'te AK Parti'li Binali Yıldırım'ın tebrik açıklamasını izleyişi oldu.
Kazandığının belli olmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu'na sarılan Ekrem İmamoğlu daha sonra Beylikdüzü'ne geçerek on binlerce vatandaşa seslenmişti.
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
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