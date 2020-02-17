İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
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İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci imaj değiştirdi ve sarı olan saçlarını siyaha boyattı. Yeni imajıyla ilk fotoğrafını paylaşan Ciğerci, takipçilerine "Kimseye benzetmeden yorum yapın" uyarısında bulundu.

17.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:18
İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla gündem olan , son gönderisiyletakipçilerini şaşırttı. Birkaç aydır kendi kozmetik markasıyla uğraşan ve konser maratonuna ara vermeden devam eden Ciğerci imajını değiştirdi.

Sarı saçlarını siyaha çeviren ve kahkül yapan Ciğerci, daha sonra ise kocası Gökhan Çıra ile birlikte aşk pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Ciğerci, fotoğrafa "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" yazdı.

Selin Ciğerci, bir önceki paylaşımında ise eşi Gökhan Çıra ile dudak dudağa olan fotoğrafını paylaşmış ve bu kareye duygusal bir not yazmıştı.


Haber Videosu

: İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
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