: İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin

17.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:18

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla gündem olan Selin Ciğerci, son gönderisiyletakipçilerini şaşırttı. Birkaç aydır kendi kozmetik markasıyla uğraşan ve konser maratonuna ara vermeden devam eden Ciğerci imajını değiştirdi.

Sarı saçlarını siyaha çeviren ve kahkül yapan Ciğerci, daha sonra ise kocası Gökhan Çıra ile birlikte aşk pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Ciğerci, fotoğrafa "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" yazdı.

Selin Ciğerci, bir önceki paylaşımında ise eşi Gökhan Çıra ile dudak dudağa olan fotoğrafını paylaşmış ve bu kareye duygusal bir not yazmıştı.

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