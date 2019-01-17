İlker Kaleli'nin Yeni İmajı Merak Uyandırdı

En son mayıs ayında 8. bölümde final yapan online dizi "Dip" ile ekranlarda görünen yakışıklı oyuncu İlker Kaleli, yeni imajı ile sosyal medyada gündem oldu. Yeni imajındaki uzun kahverengi saçlarının yeni bir proje için olabileceği ihtimali akıllara geldi.

"MEVZU VAR."

"Poyraz Karayel" dizisindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile süren uzun ilişkileri ardından Ece Dizdar ile aşk iddiaların yalanlayan Kaleli, son dizisi "Dip"in ardından "Devreleri yakmamak için ara verdim" diyerek ekranlardan bir süre ayrı kaldı. Yeni imajlı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan ve altına "Mevzu var." notunu düşen İlker Kaleli için takipçileri yeni bir projenin işareti olabileceğini söylüyor.