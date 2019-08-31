İlker Kaleli'den sevenlerine müjdeli haber: BBC ve Netflix'in ortak yapımında rol alacak

İlker Kaleli'den sevenlerine müjdeli haber: BBC ve Netflix'in ortak yapımında rol alacak

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı The Serpent dizisinde rol alacak.

31.08.2019 19:46
İlker Kaleli'den sevenlerine müjdeli haber: BBC ve Netflix'in ortak yapımında rol alacak

Başarılı oyuncu İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı The Serpent dizisiyle anlaştı.

Bangkok'a uçan İlker Kaleli bugün ekibe katılıyor. Ünlü oyuncunun dört hafta sürecek çekimleri Bangkok'un ardından adalarda devam edecek.

TOM SHANKLAND YÖNETECEK.

Dizi Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj'ın sıra dışı hikayesini anlatıyor. BBC'nin yanı sıra Netflix'te de yayınlanarak dünyada geniş bir kitleye ulaşması beklenen The Serpent'in yönetmenliğini ünlü House of Cards dizisini yöneten Tom Shankland yapıyor.

İlker Kaleli, BBC ile şubattan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü The Serpent'in çekim takviminin çakışması nedeniyle Yabancı adlı yerli dizi projesinde rol alamayacak.

İlker Kaleli'den sevenlerine müjdeli haber: BBC ve Netflix'in ortak yapımında rol alacak
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.