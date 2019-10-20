İlker Başbuğ'dan Suriye yorumu: Ordumuzun yanında olmalıyız

20.10.2019 09:44

Lüleburgaz 'da düzenlenen, moderatörlüğünü gazeteci Ümit Zileli'nin yaptığı Çınaraltı Sohbetleri'nin konuğu 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ oldu. Program, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri katılımı ile gerçekleşti.

Burada bir konuşma gerçekleştiren İlker Başbuğ, "Dünyadakiler için öyle olabilir ama askerlik bizim için meslek değil. Üniformamı 53 yıl taşıdım. Üniformayı giydiğimizde başlayan çıkardığımızda biten bir sorumluluk değil bizimkisi. Sorumluluğumuz ancak mezarda biter. Biz M. Kemal Atatürk ile ilgili düzgün bir kitap yazamadığımız ve çeviri yapıp dünyaya gönderemediğimiz için onlarda Atatürk ile ilgili çok az bilgi var. Bu sorumluluktan hareketle ben bir kitap yazmalıyım ve bunun yayımlanmasını sağlamalıyım düşünceleriyle kitap yazmaya başladım" dedi.

"ASKERLİK BİZİM İÇİN MESLEK DEĞİL"

Sözcü'de yer alan habere göre, dünyadaki diğer uluslar için askerliğin meslek olabileceğini ifade eden Başbuğ, "Bizde öyle değil" dedi ve "Dünyadakiler için öyle olabilir ama askerlik bizim için meslek değil. Üniformamı 53 yıl taşıdım. Üniformayı giydiğimizde başlayan çıkardığımızda biten bir sorumluluk değil bizimkisi. Sorumluluğumuz ancak mezarda biter. Biz M. Kemal Atatürk ile ilgili düzgün bir kitap yazamadığımız ve çeviri yapıp dünyaya gönderemediğimiz için onlarda Atatürk ile ilgili çok az bilgi var. Bu sorumluluktan hareketle ben bir kitap yazmalıyım ve bunun yayımlanmasını sağlamalıyım düşünceleriyle kitap yazmaya başladım" şeklinde devam etti.

BAŞBUĞ'DAN SURİYE ÇIKIŞI: TSK'NIN ARKASINDA OLMALIYIZ

Atatürk ile ilgili bilinmeyen bilgileri halkla paylaşan Başbuğ, Mustafa Kemal'in Şam'a gönderilmesini anlattığı sırada şu sözlere de yer verdi: "Şam'ın da Suriye'nin de talihi pek iyi değil. 21. yüzyılın en büyük insanlık trajedisi Suriye'de yaşanıyor. Umut ederiz ki bu sona erer. Bütün olarak millet olarak yapmamız gereken tek şey şudur: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olmak ve destek olmak."