İlker Ayrık Yaparsın Aşkım konusu ne? Yaparsın Aşkım ödülü ne? İlker'in Çiftliği ne demek?
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İlker Ayrık Yaparsın Aşkım konusu ne? Yaparsın Aşkım ödülü ne? İlker'in Çiftliği ne demek?

13.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:00
İlker Ayrık Yaparsın Aşkım konusu ne? Yaparsın Aşkım ödülü ne? İlker'in Çiftliği ne demek?

FOX TV'nin sevilen yarışması Yaparsın Aşkım, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi! Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık sosyal medyada ve internette merak edildi. Bu bölümün konsepti çok farklı! Peki, İlker Ayrık Yaparsın Aşkım konusu ne? Yaparsın Aşkım ödülü ne? İlker'in Çiftliği ne demek?

İlker Ayrık, Yaparsın Aşkım yarışmasının farklı bir formatıyla bugün ekranlara geldi. Fox TV'nin eğlenceli yarışması Yaparsın Aşkım yeni bölümünde, İlker Ayrık, İlker'in Çiftliği'nde çiftçi çiftleri yarıştırdı. İzleyenler, İlker Ayrık Yaparsın Aşkım konusu ne? Yaparsın Aşkım ödülü ne? İlker'in Çiftliği ne demek?

YAPARSIN AŞKIM ÖDÜLÜ NE?

Bugün, FOX TV'de yeni bölümde İlker'in Çiftliği'nde Yaparsın Aşkım devam ediyor. Çiftçilerin yarıştırıldığı Yaparsın Aşkım programının ödülü traktör! Yaparsın Aşkım traktör ödülü çiftçi çiftlere derman olacak!

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