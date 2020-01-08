: İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

08.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:29

Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'nin gönderdiği ilk askeri birliklerin Libya'nın başkenti Trablus'a ulaştığını duyurdu. Gönderilen askerlerle ilgili açıklama yapanÖfke Volkanı Harekatı Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, Türkiye'nin radar ve hava savunma sistemleriyle uzman askerler gönderdiğini söyledi.

"BİZİM GÜÇLERİMİZ ARTIK LİBYA ORDUSUNU BÜYÜK KAYIPLARA UĞRATABİLECEK"

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci Halife Hafter'in güçlerine karşı sürdürdüğü Öfke Volkanı Harekatı Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, ilk Türk askeri birliklerin Libya'nın başkenti Trablus'a ulaştığını açıkladı. Ammar, "Türk güçlerinin ilk kısmı Trablus'a geldikten sonra bizim güçlerimiz Libya ordusunu büyük kayıplara uğratabilecek" dedi.

"ARTIK UÇAK VURMA İMKANIMIZ VAR"

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait birliklerin artık Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun uçaklarını düşürme imkanı olduğunu vurgulayan Ammar, Türk askerlerinin sağladığı destek sayesinde UMH'nin uçakları vurma imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

HAFTER DESTEKÇİLERİ PANİKTE

Türkiye'nin bu hamlesi Hafer destekçisi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyasında paniğe neden oldu. Türkiye'nin Trablus'a radar ve radyo frekans karıştırıcı cihazlar gönderdiğini yazan Arap basını, bu ekipmanlarla darbeci Hafter hava güçlerinin köreltileceğini belirtti. Ayrıca gece görüş cihazları ile mayın ve patlayıcı dedektörlerinin de gönderilen malzemeler arasında olduğu belirtildi.

TEZKERE MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ

Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmış, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'ya asker gönderilebileceğini açıklamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Libya da dahil olmak üzere yabancı ülkelere asker göndermesine izin veren tezkereyi geçen hafta kabul etmişti.

ERDOĞAN "ASKERLER PEYDERPEY GİDİYOR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk televizyonunda yayınlanan söyleşisinde Türk askerinin Libya'daki misyonu ile ilgili olarak, "Orada bir harekat merkezi, bu harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz bulunacak. Oradaki bu süreci onlar yönetecekler. Şu anda zaten peyderpey gidiyorlar" dedi.

Erdoğan, "TSK unsurlarının Libya'daki olası mevcudiyetinin amacı, savaşmak veya savaştırmak değil. Bir taraftan da meşru hükümete destek sağlayarak bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek insani trajedilere yol açacak gelişmeleri önlemektir. Hatta bir an önce de anayasayı hazırlamaktır" ifadelerini kullandı.

LİBYA'DAKİ DURUM NE?

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

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