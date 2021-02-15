İlk Öpücük filmi konusu nedir? İlk Öpücük oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük filmi nerede çekildi? İlk Öpücük filmi hangi filmden uyarlamadır?

Beyazperdenin ardından televizyonda da büyük ilgi gören, başrollerinde Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in yer aldığı romantik komedi türündeki İlk Öpücük filmi, bu akşam televizyonda izleyicilerle tekrar buluşacak. Peki, İlk Öpücük filmi konusu nedir? İlk Öpücük oyuncuları kimlerdir? İlk Öpücük filmi nerede çekildi? İlk Öpücük hangi filmden alındı?

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan İlk Öpücük filmi, romantik komedi tarzında, hafıza sorunu yaşayan bir genç kadının ve onu bıkmadan her gün seven bir adamın hikayesini ele alıyor. İlk Öpücük filmi hakkında tüm detayları sizler için mercek altına aldık...

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez âşık olmuştur; ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona kendini her gün yeniden sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Murat Yıldırım - Hakan

Özge Gürel - Bahar

Cezmi Baskın - Şehmuz

Beyti Engin - Muzaffer

Hayrettin Karaoğuz - Necati

Sadi Celil Cengiz - Mücahit

Gamze Karaduman - Meliha

Erol Aksoy - Dayı

Jale Aylanç

Hakan Akın

Birsen Dürülü

İlay Erkök

Değer Alp

Dilan Demirel

Hilal Uysun

Zümre Ertürk

Alp Kadıoğlu

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ HANGİ FİLMDEN UYARLAMA?

İlk Öpücük filmini izleyenler, bir yabancı filme benzetmekte ve bunu merak etmektedir. Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in oynadığı yerli romantik komedi filmi İlk Öpücük, konusu itibariyle Adam Sandler ve Drew Barrymore'un başrolünde yer aldığı 500 İlk Öpücük (500 First Dates) filmine benzetilmektedir.