İlk kitabı için imza günü düzenleyen Şeyma Subaşı'dan duygusal paylaşım

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Sadece Şeyma isimli ilk kitabını piyasaya çıkaran Şeyma Subaşı, dün ilk imza gününü düzenledi. İmza gününde İstanbul'daki bir alışveriş merkezine akın eden hayranları, Şubaşı'yla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

"BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR EDERİM"

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve takipçileriyle her anını paylaşan Subaşı, imza gününde çektirdiği fotoğrafları da duygusal bir notla paylaştı. Subaşı paylaşımında "Bugün harika bir gündü... Beni sevenlerin bu güzel ilgisini yakından hissetmek o kadar değerli ki! Hepinize vakit ayırıp geldiğiniz, o sıcak gülümsemenizle güzel dileklerinizi paylaştığınız için binlerce kez teşekkürler! İyi ki varsınız..." dedi.

TUZ RUHU ÖNERİLMİŞTİ

Kitap çıkartacağını duyurduktan sonra sosyal medyada adeta gündem yaratan Subaşı'nın kitabında ağızları açık bırakan bir hata yapılmıştı. Kitabın "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" başlıklı kısmında ise hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya "hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesinde bulunuldu. Yani okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi.

Instagram hesabından konuya açıklık getiren Subaşı, kullandığı yüz nemlendericisini paylaşarak takipçilerinden özür dilemişti.

İşte Şeyma Subaşı'nın ilk imza gününden paylaştığı kareler...