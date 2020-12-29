İlik nakli bekleyen Mirzahan bebek için kuyruğa girdiler
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İlik nakli bekleyen Mirzahan bebek için kuyruğa girdiler

29.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:41
İlik nakli bekleyen Mirzahan bebek için kuyruğa girdiler

Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisiyle tedavi gören 1 buçuk yaşındaki Muhammed Mirzahan Demir'e uygun iliğin bulunması için duyarlı vatandaşlar bağışta bulundu.

Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisiyle tedavi gören 1 buçuk yaşındaki Muhammed Mirzahan Demir'e uygun iliğin bulunması için duyarlı vatandaşlar bağışta bulundu.

Samsun'da tedavisi devam eden Mirzahan bebek, T hücre tipi ALL olarak isimlendirilen Akut Lönfeblastik Lösemi hastalığıyla mücadele ediyor. Esra ve Oğuzhan Demir çifti ise pandemi sebebiyle az olan kök hücre bağışında bulunulması için çağrı yaptı. Demir çiftinin memleketi olan Tokat'ta bu anlamda kampanya başlatıldı. Başta milli eğitim camiası olmak üzere vatandaşlar ilik nakli için Kızılay aracı önünde kuyruk oluşturdu. 18 ile 50 yaşları arasındaki vatandaşlar bağış kampanyasına destek verirken, yaşı tutmayanlarda kan bağışında bulundu.

DESTEĞE ÇAĞIRDILAR

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, hem Kızılay' kan bağışında bulunmak hem de Mirzahan bebeğe destek olmak için geldiklerini kaydetti. Tutkun, "Kök hücre bekleyen vatandaşlarımıza da en azından bir ışık olsun, katkı olsun düşüncesi ile buradayız. Ben tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe davet ediyorum" dedi.

Öğretmen Sırtıkara ise Mirzahan bebek için bağışta bulunarak 3 tüp kan verdiğini ifade ederek, "Aynı durumla bizlerde karşılaşabiliriz. Biz olduğumuz zaman hangi duyguları hissediyorsak, karşıdaki kişinin de aynı duygulara sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla hareket ettik. 3 tüp kan verdim şimdi de kan bağışında bulunacağım" diye konuştu.

(Ozan Odabaşoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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