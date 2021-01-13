Ilgın Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
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Ilgın Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

13.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:32
Ilgın Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Belediye olarak, yağış ve buzlanmanın vatandaşları olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Belediye olarak, yağış ve buzlanmanın vatandaşları olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada, havaların soğuması ve kar yağışıyla ilçe genelinde yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla kış hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Mevsim şartlarına göre oluşturdukları acil müdahale ekipleri ve araç parkıyla vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Ertaş, "Belediye olarak hazırlıklarımızı buna göre tamamladık. Yoğun kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı tüm hazırlıklarımızı yaptık. 8 kamyon, 6 greyder, 11 kepçe, 3 pickup ve 54 personelle kış boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. İnşallah bu yıl bereketli bir kış mevsimi geçirmeyi diliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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