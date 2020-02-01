: Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi yayında açıldı

01.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:30

Hükümet ve muhalefet arasında uzun süredir tartışmalara yol açan Kanal İstanbul'la ilgili tüm detayların yer aldığı kanalistanbul.gov.tr yayına açıldı. Vatandaşlar, Kanal İstanbul'a dair tüm detayları bu internet sitesinden öğrenebilecek.

"BOĞAZ NEFES ALACAK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanalistanbul.gov.tr sitesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

50 SORUDA KANAL İSTANBUL

İnternet sitesinde, Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç duyulduğundan başlayarak projenin amacı, hazırlık süreci, yapımı, stratejik ve ekonomik kazanımlarına kadar tüm detaylara yer veriliyor.

Kanal İstanbul'a ilişkin resmi doküman ve belgelerin yanı sıra, kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren "50 Soruda Kanal İstanbul" kitapçığına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

VATANDAŞLAR HER DETAYI ÖĞRENEBİLECEK

Proje için belirlenen güzergah ve tasarlanan entegre yapıların ayrıntılarını da içeren sitede, "dünyadan kanal örnekleri", "Boğazdaki kazalar" ile "Montrö ve Kanal İstanbul" başlıkları dikkati çekiyor.

Sitenin "Her Şeyi Bilmek İstiyorum" başlıklı bölümünde ise proje kapsamında insanların can ve mal güvenliğinin yanı sıra İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından yapılan bilimsel araştırma verilerine erişilebiliyor.

Kaynak: AA

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