İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli
Haberler » Güncel » İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklamalarda bulundu. NATO müttefiklerinin Türkiye'yi terörle mücadelesinde desteklemesi gerektiğini belirten Altun, "Müttefiklerimiz terör örgütlerine desteklerini durdurmalı, FETÖ firarilerini iade ederek bizimle işbirliği yapmalıdırlar" dedi.

03.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:39
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için askerlerimizi Suriye'ye gönderdik. Çok geniş bir bölgenin teröristler için güvenli liman haline gelmesini engelledik. Ancak müttefiklerimiz çabalarımızı desteklemedikleri gibi bizi eleştirdiler. Ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmak niyetinde değiliz. Bu zirve gerçekten de bu konuları açıklıkla görüşmek için büyük bir fırsattır. 'nin güvenlik endişeleri ve ihtiyaçları tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Yaklaşık bir saat süren zirvenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi. İngiltere'den yapılan açıklamada, "İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı" açıklamasında bulundu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri
22:50 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
22:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve'de "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabı takdimi - Haber
22:50 Ferdi'den 1 gol 1 asist - Haber
22:50 Ordu'da bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Haber
22:49 Ankara içişleri bakanı soylu, emniyet teşkilatı mensuplarının engelli çocukları ve aileleri ile... - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haberler
11:36 AK Parti Sözcüsü Çelik'e, Davutoğlu ekibinden Şehir Üniversitesi yanıtı: Sen kimsin, YÖK'ün parti sözcüsü müsün? - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler