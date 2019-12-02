Kritik zirvesi öncesi Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz

02.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:29

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO, üye devletlerin güvenlik endişelerini anlamalı, kabul etmeli ve hem taktiksel hem de operasyonel anlamda buna göre çözümler üretmelidir" dedi.

Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası güvenlik ortamının giderek belirsizleştiği şu günlerde zorlu birtakım kararlar alması gereken NATO önemli bir zirveye hazırlanıyor. Son yıllarda güvenliğimize yönelik tehditler artmış durumdayken Türkiye, stratejik bir diyaloğa öncülük edilmesine yardım etmeye hazır durumdadır." dedi.

"TÜRKİYE NATO'DAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ"

NATO'nun üye devletlerin güvenlik endişelerini anlaması gerektiğini, hem taktiksel hem de operasyonel anlamda buna göre çözüm üretmesi gerektiğini belirten Altun, "İttifakın ortak güvenliği, ancak ve ancak üye devletlerin endişelerinin giderilmesiyle mümkün olabilir. Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye buna rağmen birçok NATO misyonunda yer almıştır. Katkılarımızı sürdüreceğiz ancak bununla birlikte endişelerimize yönelik destek de beklemekteyiz. Türkiye NATO'ya bağlılığına ve katkılarına karşılık olarak güvenlik endişelerimizi bilfiil destekleyen ortak bir güvenlik stratejisi oluşturulmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

"NATO, ÜYE ÜLKELERİN ENDİŞELERİNİ KABUL ETMEZSE İTTİFAK ZAYIFLAYABİLİR"

Altun, "NATO, ittifaka ve üye devletlere yönelik tehditleri ancak bu tehditlerin tabiatına netlik kazandırarak çözebilir. Kolektif güvenlik, barış zamanında istikrarın, savaş zamanında da güvenliğin en önemli temel taşıdır. Üye devletlerin meşru güvenlik algılarının ve güvenlik endişelerinin gerektiği şekilde kabul edilmemesi ittifakı zayıflatacak ve NATO'yu daha az güvenilir kılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA