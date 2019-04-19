İlber Ortaylı Sosyal Medya Fenomeni Şeyma Subaşı'nı Tiye Aldı!

Gezmesi tozması ve aldığı nafaka ile gündemde olan Şeyma Subaşı Fatih Altaylı'nın programında tiye alındı.

MELİSA'YI ÇANTA GİBİ GÖTÜREMEM

Acun Ilıcalı ile evlendikten sonra magazin dünyasının bir numarası olan Şeyma Subaşı bu kez İlber Ortalı'nın hışmına uğradı. Dünyayı ülke ülke gezen Şeyma Subaşı, gittiği her ülkeden sosyal medya hesabından paylaşım yapınca dillere düştü. Çok gezmezi ile bilinen Subaşı, eski eşi sayesinde aldığı kafe önünde magazin muhabirlerine açıkalama yaparken şu ifadeleri kullanmıştı. "Velayet öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurtdışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum."

"KIZ ÖYLE BİR GEZİYOR Kİ"

İşte böylesi bir gezme tutkunu olan Şeyma Subaşı, Fatih Altaylı'nın programında tiye alındı. Çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir sorusunun tartışıldığı programda Altaylı şöyle konuştu: "Çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir sorusunun cevabı İlber Ortaylı'dır. Eğer çok gezen bilseydi Şeyma Subaşı İlber Ortaylı'dan daha çok bilirdi." dedi. Bunun üzerine İlber Ortaylı uzun süre kahkaha attı. Sonrasın da ise "Kız öyle bir geziyor ki" dedi.