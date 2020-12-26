İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu
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İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

26.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:12

Prof. Dr. İlber Ortaylı, spiker Cansu Canan Özgen'in canlı yayınına konuk oldu. Programın sona erdiğini zanneden Ortaylı, daha sonra "Maşallah şuna bak" dedi. İlber Ortaylı'nın sözlerine sosyal medyada tepki gösterilirken bazı kullanıcılar da ifadelerin sempatik olduğunu savundu.

Spiker Cansu Canan Özgen, Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı konuk etti. Programın sonunda Cansu Canan Özgen, Ortaylı'ya, "Pekala. Hocam teşekkür ederiz, çok sağolun. İyi akşamlar diliyorum, sağlık sıhhat diliyorum, en kısa zamanda da görüşmek üzere. Hoşçakalın" dedi. İlber Ortaylı ise Özgen'e "sağ ol" dedi. Yayının sona erdiğini zanneden Ortaylı "Maşallah şuna bak" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik sözleri sosyal medyada tepki çekti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İlber Ortaylı'nın, Cansu Canan Özgen'e yönelik sözü sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter kullanıcıları "İlber Ortaylı maşallah" etiketi ile yüzlerce paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar "Ne güzel demiş İlber Ortaylı hocam", "Size de maşallah hocam" gibi yorumlarla Ortaylı'nın ifadelerinin sempatik olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar da tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik sözleri sosyal medyada tepki çekti
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik sözleri sosyal medyada tepki çekti
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik sözleri sosyal medyada tepki çekti
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik 'Maşallah şuna bak' sözleri sosyal medyada alay konusu oldu

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