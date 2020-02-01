: İlay ve İrfan'ın yıllar sonra buluşması Babil'e damga vurdu

01.02.2020 07:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 07:57

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilginç konusuyla ilk bölümden dikkat çeken Babil dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu anların yaşandığı dizideki en can alıcı sahne ise eski aşıklar İrfan ve İlay'ın bir araya gelmesi oldu.

İLAY, İRFAN'LA ORTAK OLDU

Babil son bölümde İrfan ile Süleyman'ın sevgilisi olan, eski sözlüsü İlay yıllar sonra buluştu. İrfan, kendisine yardım etmek isteyen İlay'a "Sen metres oldun" diyerek reddetti. İrfan'ın kendisine "Metres" demesi üzerine çılgına dönene İlay, sevgilisi Süleyman'ı ikna ederek, İrfan'ın Babil Madencilik şirketine ortak olmak istedi. İrfan şirketi için hayati öneme sahip bu yatırımı kabul etmek istemedi. Ancak Süleyman'ın tehditleriyle İrfan ve İlay ortak oldu.

BABİL'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İrfan'ın hasta oğlu Deniz için zaman azalırken, İrfan kaldığı lojmanda da çıkartıldı. Ailesiyle ortada kalan İrfan, Egemen ile birlikte ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atıldı. Ünlü bir iş adamını şirketine ortak yapmak isteyen İrfan, büyük bir plan kurdu. Ancak tanıştığı iş adamı, şirkete ortak olmaktan vazgeçip tamamını satın almak isteyince İrfan'ın planı suya düştü. İrfan, ponzi sisteminde topladığı ilk 4 milyon TL'yi Süleyman'dan aldıkları 20 milyonun ilk taksidi olarak ödedi. Süleyman ise İrfan ve Egemen'in kısa sürede yurt dışında maden şirketi alması ve para toplamasından şüphelendi. Süleyman İrfan'ı adım adım takip ettirmeye başladı.

Süleyman'ın yanında çalışan Ayşe ise İrfan'ın gizemini çözmeye çalıştı. Diğer yandan ise eski sevgilisi olan ve hala aşık olduğu İrfan'a yardım etmek isteyen İlay, Süleyman'ı ikna ederek Babil Madencilik'e ortak oldu.

7 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan Babil dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

Ponzi Sistemi ya da Ponzi Düzeni, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

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