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İl Yöneticileri Diş Hekimliği Fakültemizde Toplandı

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İl Yöneticileri Diş Hekimliği Fakültemizde Toplandı

Üniversitemiz tarafından, Diş Hekimliği Fakültemizin yeni binasının hizmete girmesi dolayısıyla Rize'deki tüm kurum yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

RİZE (Habermetre) - Üniversitemiz tarafından, Diş Hekimliği Fakültemizin yeni binasının hizmete girmesi dolayısıyla Rize'deki tüm kurum yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Diş Hekimliği Fakültemizdeki toplantıya, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, Kübra Baka Kılıç, Sedat Sezik, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mehmet Yeşilgöl, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er'in yanı sıra ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Yeni hizmete açılan Diş Hekimliği Fakültemizin binasının tanıtılması ve Rize'deki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ile etkili iletişimin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilk önce Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Rize Valisi Kemal Çeber birer konuşma yaptılar.

Rektörümüz, yeni akademik yıl öncesinde alınan önlemler ve pandemi döneminde eğitim öğretim süreçleri gibi konularda katılımcılara bilgi verdi ve Üniversitemize vermiş oldukları destekler dolayısıyla başta Valimiz olmak üzere tüm il müdürlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş, Diş Hekimliği Fakültesini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılar daha sonra, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasını gezdi.

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