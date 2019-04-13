İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Ulaş'ı Ziyaret Etti

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulaş Kaymakamlığına ziyarette bulunan Kaya, Kaymakam Vekili Halil Dalak ve Ulaş İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Gencer ve Hikmet Kuruçay ile bir araya gelerek, çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Kaya ve beraberindekiler, Ulaş İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan'ı ziyaret etti. Kaya, Ceyhan'dan ilçede yürütülen hizmetler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaya, Ulaş ilçesinde yaşayan vatandaşların yüzde 80'inin parke taşı hizmetinden, yüzde 83'ünün ise asfalt yoldan yararlandığının altını çizerek, Ulaş'ın çehresini değiştirdiklerini ifade etti.



Son olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Ulaş Belediye Başkanı seçilen Turan İlbey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kaya, İlbey'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA