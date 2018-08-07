İl Milli Eğitim Müdürü Yavuz'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Ak Partililer, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Cüneyt Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ak Partililer, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Cüneyt Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat. Cuma Özdemir ile Kadir Çirtikoğlu, kısa süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Cemal Cüneyt Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarı diledi. - KİLİS