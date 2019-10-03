İl İdare Kurulu Müdürü Dündar'a veda

03.10.2019 11:55

Bilecik Valiliği İl İdare Kurulu Müdürü Mehmet Dündar'ın emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.



Polisevi'nde düzenlenen veda programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vali yardımcıları ve valilik çalışanları katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, insanlara ve insanlığa hizmetin sadece kamuda olmadığını ifade ederek "İdare kurulu müdürümüz disiplinli görev anlayışını son gününe kadar devam ettirdi. Önemli olan kişinin görevine bağlı olmasının yanında onuruyla şerefiyle etrafına saygılı profil bırakması. Biz bu yönüyle, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla müdürümüze şahidiz. İnsanlara ve insanlığa hizmet sadece kamuda olmuyor. Kamuda kazanılan tecrübeyle sivil hayatta da topluma faydalı olmak mümkün. Mehmet beyin kenara çekilmeyeceğini toplumu ilgilendiren konularda gönüllü katkılarını koyacağını düşünüyoruz. İnsan için önemli olan yaptığı görevlerden dolayı hoş anılmak ve geride hoş bir seda bırakmak. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında da aynı heyecanını koruması temennisinde bulunuyorum. Kendisine sivil hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu ikinci bir hayat diliyorum" şeklinde konuştu.



İl İdare Kurulu Müdürü Dündar da 44 yıllık memuriyet hayatında farklı görevlerde bulunduğunu anlatarak elinden geldiği kadar görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalıştığını söyledi.



Vali yardımcıları, kurum müdürleri ile personelin katıldığı program, Dündar için hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA