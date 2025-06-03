İl dışı atama sonuçları açıklandı SON DAKİKA!

İl dışı atama sonuçları açıklandı SON DAKİKA!
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Öğretmenlerin iller arası atama/tayin süreci henüz sonlanmadı. Atama işlemi kılavuzda yer alan 12 ilde gerçekleşecek. Peki, İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?

2025 öğretmen il dışı atama sonuçları, MEB'in resmi sitesi üzerinden takip ediliyor. Başvurular 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alındı. İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? Son dakika!

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı atama sonuçları bugün içerisinde erişime açıldı. Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinde ilan edildi.

MEB iller arası yer değiştirme atamalar 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.

Başvuru : Başlangıç: 6 Ağustos 2025 Bitiş : 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00'a kadar)

Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi : 12 Ağustos 2025

ATAMA KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ATAMA İLLERİ

İl dışı atama sonuçları açıklandı SON DAKİKA!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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