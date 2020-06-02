İkizbağlar Köyü'nün su sorunu çözüldü
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İkizbağlar Köyü'nün su sorunu çözüldü

Siirt'te İkizbağlar köyünün su sorunu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu giderildi.

02.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:04

Siirt'te İkizbağlar köyünün su sorunu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu giderildi.

Merkeze bağlı köyünün içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle bir süredir susuz kalan köylülerin su sorunu giderildi.

İkizbağlar köyü sakinlerinden Şuayip Aslan, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, "Bölgede yapımı devam eden baraj nedeniyle 2,5 ay önce içme suyu hattında arıza meydana geldi. Köyün su ihtiyacı tankerlerle karşılanıyordu. Bir hayırseverin köyden 4 kilometre uzaklıktaki çeşmesini köyün ihtiyacı için bağışlayınca, çeşmeden bir hat çekildi. Kot farkı nedeniyle dinamo kullanılmadan su kendi cazibesiyle çeşmelere kadar akıyor. Emeği geçen İl Özel İdare ekiplerinden Allah razı osun." dedi.

Köylülerden Yusuf Aslan'ın da içme suyu hattında sık sık yaşanan arıza nedeniyle susuz kaldıklarını, ekiplerin çalışmaları sonucu suya kavuştuklarını aktardı.

İkizbağlar Köyü'nün su sorunu çözüldü

Kaynak: AA

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