Kahraman Genç, İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı

Çin'de bir binada çıkan yangında, çaresiz anne bebeğini montundan tutarak aşağı sarkıttı. Korkunç olayda montun içinden kaymaya başlayan bebeği, yardıma koşan bir genç havada yakaladı. Yangında binanın ikinci katından düşmek üzereyken son anda kurtarılan bebek de dahil kimsenin yaralanmadığı belirtildi. O anlar kameraya yansıdı.

YANGINDAN KORUNMAK İÇİN YARDIM BEKLEDİ

Çin'de bir binada çıkan yangın koridora yayılıp çıkışları kapatınca, kucağında bebeğiyle mahsur kalan anne yangından korunmak için pencere kenarına oturup, yardım bekledi.

GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

Bu sırada binadan çıkan dumanları ve kadını kucağındaki bebeğiyle pencere kenarında görenler, hemen yardıma koştu. Görgü tanıklarından biri tarafından kayda alınan görüntülerde, yardıma koşanların binanın girişine park ettikleri kamyonetin üzerine çıkıp, binanın ilk katında yer alan çıkıntının üzerinden anne ve bebeğine ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

BEBEĞİNİ AŞAĞI SARKITTI

Daha sonra kadın montundan tuttuğu bebeği aşağı sarkıttığı sırada, bebek bir anda montun içinden kayıyor. Binanın ilk katında bulunan balkonun kenarından kadına yardım etmeye çalışan genç ise tek eliyle düşen bebeği yakalamayı başarıyor.

Olay sonra yetkililerin yaptığı açıklamaya da itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü, yangında binanın ikinci katından düşmek üzereyken son anda kurtarılan bebek de dahil kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA