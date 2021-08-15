İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 2. yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu?

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı ikinci bölümüyle bugün ekranlara gelecek. İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı canlı izleme linki var mı? ATV İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı ATV 2. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı 2. bölüm canlı full izle! Detaylar haberimizde...

İkimizin Sırrı canlı izle! ATV'nin yenş dizisi İkimizin Sırrı bugün 2. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi İkimizin Sırrı severler, İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı! İkimizin Sırrı 2. bölüm full izle! İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? İkimizin Sırrı dizisinin 3. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 2. yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı yeni bölümde neler olacak?

İKİMİZİN SIRRI CANLI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Bazıları için mutluluk küçük oyunlarda saklı..."Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.



İKİMİZİN SIRRI 2. BÖLÜM TANITIMI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.