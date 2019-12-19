İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
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İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul'da iki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahıs polis tarafından dört saat yakalandı.

19.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:33

, Merkez mahallesinde bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda Yıldırım bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

SAAT 11'DE KADIKÖY'DE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayeti işleyen kişinin Gülderen Yıldırım'ın ayrı yaşadığı eşi olduğunu tespit etti. Şüphelinin izi kısa süre sonra Kadıköy, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Rasimpaşa Mahallesi üzerinde bulundu. Saat 11.00 sıralarında eşkale uyan bir kişinin yolda yürüdüğünü tespit eden ekipler kısa süre içinde şüpheliyi gözaltına aldı.

KORUMA KARARINI ARALARI İYİ DİYE UZATMAMIŞ

Yapılan soruşturmada Gülderen Yıldırım ve eşi Bayram Y.'nin boşanma aşamasında oldukları ve iki yıldır ayrı yaşadıkları tespit edildi. Gülderen Yıldırım'ın, 16 Ekim 2019 tarihinde Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek 'Kişilerin Huzur ve Sükünunu Bozma" konusuyla ilgili eşinden şikayetçi olduğu ve bunun üzerine 23 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay süreyle koruma tedbiri uygulattığı belirlendi. Bu kararın 23 Kasım 2019 günü sona erdiği, Gülderen Yıldırım'ın bu süreçte eşiyle arasının iyi olduğunu belirterek ek süre talep etmediği öğrenildi.

Şüpheli Bayram Y.'nin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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: İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
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HABER YORUMLARI (1)

  • BİRSEN:
    he yani koruma kararı uzatmış olsaydı acayip korunurdu zaten kaç kadın öldü koruma kararı uzaklaştırma kararı alınıp da
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