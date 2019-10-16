İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

Yayınlandığı andan itibaren büyük bir beğeniyle izlenen Seksenler dizisi, final yapmasının ardından iki yıl sonra tekrar ekranlara dönüş yaptı. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan diziye başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu.

16.10.2019 15:20
İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve iki sezon reytinglerde yüz güldüren dönme dizisi Seksenler, uzun bir aradan sonra tekrar dönüş yaptı. Oyuncu kadrosunun genel hatlarıyla aynı kaldığı diziye, yeni bir isim dahil oldu.

DİZİYE YENİ İSİM

Hafta içi her gün saat 17:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisine usta oyuncu Erdem Baş dahil oldu. Erdem Baş, önümüzdeki bölümlerde ekran başındakilerin karşısına çıkacak.

HANGİ KARAKTERİ OYNAYACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Zor Baba, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar gibi başarılı dizilerde oynayan Baş'ın, Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu oldu.

ERGUN PLAK DÖNECEK Mİ?

Öte yandan Butik Ali, Nevzat ve Sami izleyiciler tarafından sevilen karakterlerin ön plana çıktığı dizide, en çok sevilen karakterlerinden biri olan Ergun Plak'ın da nerede olduğu merak edildi. Hatırlanabileceği gibi dizinin önceki yayınlanan sezonunda Ergun Plak eşyalarını toplayıp yurt dışına gitme kararı almıştı.

Yayınlanan son bölümde kahvenin yanındaki büyük iş yerinin kimin olduğu sorularının sorulması ardından buranın Ergun Plak'ın olduğu tahmin edilmeye başlandı.

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YORUMLAR (16)

  • FIRAT:
    Dizide 12 Eylül hiç güzel yansıtılmamış . Sağcı ve solcu kavgaları öyle laf sokuşturma kavgaları değildi , günde en az 15-16 kişi ideolojik sebeplerden öldürülüyordu , okullarda okumak mümkün değildi , çok insan üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalıyordu , çünkü oralar örgütlerin elindeydi onlardan olmazsan okuyamıyordun . Filimde sağcı ve solcular sanki çiçek çocukları gibi gösterilmiş .
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  • PAŞALI:
    Çok başarılı ve mükemmel bir dizi. Ne güzel seksenli yılları yaşıyoruz. Kartal'' da bir fabrika içinde çekiliyormuş bir gün ziyaret edeceğim inşallah.
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  • FİSTANBULLU:
    Çankırı nın çingenleri burayı basmış ayooool
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  • PAŞALI:
    Yapımcısı Birol Güven'' i sosyal medyadan tanıyorum. iyi yürekli biri rica ederim olursa giderim olmazsa sağlık olsun.
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  • ÇANGIRILI MEVLÜT BİLGİN 1948:
    Yavaş git paşalı , Ben kolleksiyon eşyalarımı ücretsiz kullanabileceklerini teklif etmek için gittim ilgilenmediler seni korlarmı içeri
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  • BÜLENT:
    Seyredilebilecek bir dizi. Güzel hoşça vakit geçiriliyor. Ancak dikkat edilmesi lazım. Çocuklar duymasın dizisindeki gibi fenomen denen kalasları getirirlerse dizi biter
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  • ÇANGIRILI MEVLÜT BİLGİN 1948:
    Dogru yazmışsınız yotoberler gelirse biter dizi , fenomenler onamasın halk tipi insanları görmek istiyoruz mesela ceyhun fersoy Elvan karekteri dizi ile bütünleşti
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