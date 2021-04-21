Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Bakanların isimleri Resmi Gazete'de belirtilmezken, ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

İKİ BAKANLIK 2018'DE TEK BAKANLIK HALİNE GETİRİLMİŞTİ

Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, 'Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı' adı altında bir araya getirilmişti.

Abdullah Karlidag
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