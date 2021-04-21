Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Bakanların isimleri Resmi Gazete'de belirtilmezken, ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.