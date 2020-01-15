İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı

15.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:38

Vahim olay, söz konusu videonun geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre polis yetkilileri tarafından ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bakıcı, 2 yaşındaki bebeğe bakması için ailesi tarafından eve çağrıldı. Ailesinin gitmesinin ardından bebekle yalnız kalan bakıcı eve 18 yaşındaki arkadaşını çağırdı. Arkadaşıyla elektronik sigara içmeye başlayan bakıcı, elindeki elektronik sigarayı bebeğe içtirdi. Sigaranın dumanının etkisiyle bebek öksürmeye başlayınca, bakıcı ve arkadaşı kahkahalar atarak güldü. İkili bu anları kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

OLAYI SOSYAL MEDYA ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu video sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Şikayetleri değerlendiren polis ekipleri 17 yaşındaki bakıcıyı ve 18 yaşındaki arkadaşını gözaltına aldı.

ÇOK CİDDİ BİR OLAY

Konuyla alakalı açıklamada bulunan bir yetkili, "Bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Çok vahim bir olay. Bu gülünecek bir durum değil kesinlikle. 17 yaşındaki bakıcı görevini ihlal etmiştir. Sorumluların gerekli cezaları alacaklarını düşünüyorum" dedi. Öte yandan yetkililerin, olayın gerçekleştiğinden habersiz olan bebeğin ailesine durumu bildirildiği söylendi.

BAKICININ ANNESİ: KIZIM ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Bakımını üstlendiği 2 yaşındaki bebeğe elektronik sigaradan içtiren bakıcının annesi yaptığı açıklamada, "Kızım bir hata yapmıştır. Durum orantısızca abartılıyor. Kızım ölüm tehditleri alıyor" dedi. Bakıcının okuldan da atılabileceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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