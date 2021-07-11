İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Nuri Aslan idaresindeki 02 ABM 914 plakalı Ford marka otomobil ile Muhammed Özbek idaresindeki 02 ABV 968 plakalı Mercedes marka otomobil, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Osman Nuri Aslan hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye gitmek istemedi. Kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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